USA teadlased kutsusid Facebooki mitte andma vihakõnele platvormi

Kirja autorid on iseäranis vastu Zuckerbergi otsusele mitte märkida vägivallale õhutava kõnena Trumpi avaldust Minneapolise rahutuste kohta, mis kõlas «kui algab rüüstamine, algab tulistamine» (inglise keeles «when the looting starts, the shooting starts»).

«Ma tean, et paljud teist arvavad, et oleksime pidanud presidendi postitusi eelmisel nädalal mingil viisil markeerima.»

«Meie praegune reeglistik näeb ette, et kui sisu on tõepoolest vägivallale õhutav, siis õige... (käik) on see sisu maha võtta, mitte lasta inimestel seda näha hoiatuslipu taga. Need eeskirjad ei näe ette erandeid poliitikutele või uudisväärtuslikkusele,» sõnas Zuckerberg.