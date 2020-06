Rootsi parempopulistide juht nõuab peaepidemioloogi lahkumist

Ta nimetas Rootsi koroonastrateegiat täiesti ebaõnnestunuks. Åkessoni sõnul on Tegnell ebaõnnestumiste sümbol.

Tegnelli roll on olnud Rootsis ja rahvusvaheliselt keskne riigi koroonastrateegia kujundaja ja tutvustajana.

Parempopulistide juhi kriitikast said osa ka Rootsi valitsus ja rahvaterviseamet. Åkessoni sõnul peab valitsus võtma suurema vastutuse, selle asemel, et varjuda riigi tervishoiuameti selja taha.

Åkesson möönab Dagens Nyheteri usutluses, et Tegnellil ja rahvaterviseametil on rahva suur usaldus, mis peegeldub parteide, ka tema enda reitingus. Ta ei usu, et nõudmine Tegnelli lahkumiseks toetust leiab.