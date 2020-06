USA sisejulgeolekuministri kohusetäitja: meie õiguskaitseorganites ei ole rassismi

Wolf rassismiga seoseid ei leia, ent usub, et politseiametnikud kuritarvitavad oma võimu. «Ja taaskord, me peame need inimesed vastutusele võtma,» ütles ta.

Toimuvate protestide raames kommenteerib Wolf, et USA õiguskaitse rassistlikuks tembeldamine on vääritu nende ametnike suhtes, kes vormi igapäevaselt selga panevad, et ameeriklasi ja nende peresid kaitsta. «Seega ma arvan, et me peame ka seda silmas pidama,» lisas Wolf.