Iisraeli sisejulgeolekuamet tabas sõjaväelase tapnud palestiinlase

«Uurimine selgitas välja, et kahtlusalune heitis oma maja katuselt kivi, mille tagajärjel sai surma Iisraeli sõdur,» kirjutati teadaandes.

Enamik iisraellasi on seisukohal, et nende valitsuse kava annekteerida okupeeritud Läänekalda osad põhjustab palestiinlaste ülestõusu, kuid kuna umbes pooled on nõus, siis minnakse sellega igal juhul edasi, ilmnes kolmapäeval avaldatud arvamusuuringust.