Läti lubab spordiüritusi, lastelaagreid ja täiskasvanute haridust

Alates 10. juunist on lubatud kuni 100 inimese kogunemised, mille puhul tuleb igale inimesele tagada neli ruutmeetrit ruumi. Spordiüritustel on lubatud kuni 30 inimest, lastelaagrites ja täiskasvanute haridusüritustel kuni 50 inimest. Toitlustusasutustes on lubatud ühes lauas istuda kuni kaheksal inimesel, kes peavad hoidma vahet.