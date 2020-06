Soome uueks rahandusministriks võib saada endine peaminister

Kulmuni skandaal sai alguse, kui ajakiri Soumen Kuvalehti teatas eelmisel teisipäeval, et endine majandusminister ning praegune rahandusminister Kulmuni on võtnud sügisest alates kommunikatsioonikoolitusi. Koolituste eest tasus algul töö- ja majandusministeerium ning seejärel, Kulmuni töökoha vahetudes rahandusministeerium.

Avalikkuse pahameelt ei tekitanud mitte see, et Kulmuni sai abi oma rambipalaviku ravimisel, vaid see, et suured arved tasusid ministeeriumid ehk teisisõnu maksumaksja. Kulmuni lubas ise ministeeriumile arved tagasi maksta.