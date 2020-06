Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Martti Lutsar

6. Kuidas on koroonakriis teie töö- ja elukorraldust muutnud?

Muutus on olnud märgatav. Kodukontoris oleme alatest 16. märtsist. Põhiline liikumistrajektoor on jäänud sellest ajast oma koduseinte piiresse. Mõelda vaid: juba kolm kuud. Tööalased kohtumised on täielikult asendunud video- ja telefonikõnedega.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

Kaugtööks oli tehniline valmisolek ELi institutsioonidel varasemalt olemas, kuid seda ei kasutatud. Poleks arvanud, et suurema osa tööst saab ära teha kodus e-kirjade, telefoni- ja videokõnede kaudu. Kodus töötamise positiivne külg on suurem paindlikkus ning see, et saame aega ja närve liiklusummikutes istumise asemel kulutada enda ja oma pere heaks.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?

Liikumispiirangute tõttu ei ole saanud juba aasta algusest saati kodus käia ja lähedasi näha. See on raske. Eriti siis, kui sa ei teagi, millal on järgmine kord. Digitaalne suhtlemine saab ainult leevendada, aga mitte kunagi asendada vahetut suhtlust nendega.

9. Nimetage kolm Eesti asja, millest te Kiievis enim puudust tunneksite?

Meri. Must meri on Kiievist viie tunni autosõidu kaugusel. Saab ka tunniga lennata. See on tohutult kaugel.

Loodus. Puhas õhk, vaikus ja rahu. Kiiev on küll väga roheline linn, aga see on ka üks Euroopa suurimaid linnu oma ummikute ja saastatud õhuga. Siin tuleb palju vaeva näha, et leida sellist privaatsust ja vaikust, mis meil Eestis on iseenesest mõistetav.

Pere ja eesti sõbrad.

FOTO: Erakogu

10. Nimetage kolm Ukraina asja, millest te Eestis elades enim puudust tunnete?

Minu Ukraina sõbrad ja eri rahvuseset kolleegid. Kõik need ägedad inimesed, kellega olen Ukrainas «Euroopa asja ajades» kokku puutunud ja sõbraks saanud. Kõiki neid inimesi seob soov aidata ukrainlasi ehitada euroopalikku uut ja moodsat Ukrainat.

Asukoht. Ukraina on Euroopa geograafiline keskkoht. Läände jäävad Karpaadid, mis on kaunid igal aastaajal. Ivano-Frankivsk ja Lviv. Lõunasse jäävad Odessa ja Krimm, Must meri. Idas on Aasovi meri, üliõpilaslinn Kharkiv. Kiievist jääb kahe lennutunni sisse nii Tbilisi, Istanbul, Viin kui Tallinn.