Poola peatab viirusest haaratud söekaevandustes töö

Tervishoiuministeeriumi teatel on enamik Poola uutest koroonaviirusesse nakatumistest seotud kümmekonna söekaevanduse sadade töötajate ja nende pereliikmetega.

Poola energiasektor sõltub söest 80 protsendi ulatuses ning kaevanduste töö on kavas peatada kolmeks nädalaks.

«Homsest alates peatame me töö kahes JSW kaevandusgrupi kaevanduses ning kümnes kaevanduskonglomeraadi PGG kaevanduses... kolmeks nädalaks,» ütles asepeaminister Jacek Sasin esmaspäeval, osutades kahele riigifirmale, mis on Euroopa Liidu suurimad.

JSW kaevandusgrupp on terasetööstusele vajaliku koksisöe suurim tootja EL-s ning PGG konglomeraat toodab kõige enam kivisütt. Mõlemad suurfirmad tegutsevad Poola lõunaosas Sileesias, mis on praegu kujunenud viiruse epitsentriks.

Seni on 38 miljoni elanikuga Poolas registreeritud 26 780 COVID-19 juhtumit, sealhulgas 1157 surma ja 12 998 paranemist.

Poola rakendas viirusevastased meetmed küllalt vara märtsi algul, mis on hoidnud surmajuhtumite arvu võrreldes mõnegi Lääne-Euroopa riigiga madalal.

Siiski on eksperdid hoiatanud, et viirusekõver on allapoole viltu pigem elanikkonna vähese testimise tõttu.