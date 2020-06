Muu hulgas kaotatakse liikumispiirangud Moskvas. Linnapea Sergei Sobjanin andis teada, et liikumispiirangute ja digitaalsete liikumislubade süsteem kaob homsest. See tähendab, et moskvalastel on lubatud esimest korda alates märtsi lõpust taas vabalt liikuda.