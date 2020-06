Rootsis lisandus ööpäevaga 35 uut COVID-19 surmajuhtumit

Riigi peaepidemioloogi Anders Tegnelli sõnul on nakatumiste arv hüppeliselt tõusnud, sest kohalikud omavalitsused on hakanud tegema rohkem koroonateste.

Ta lisas, et praegu võib olla ööpäevas keskmiselt 40 koroonasurma. Tegnell möönis, et kuigi see arv on kahanemas, on see endiselt liiga kõrge.