Kohtu ette astus Floydi tapmises süüdistatav politseinik

Tingimuste hulka kuulub muu hulgas kõigi relvade loovutamine, politseis või turvaalal töötamise täielik keeld ja keelatud on ka igasugune kokkupuude Floydi perega.

Riigiprokurör Matthew Frank nõudis võimalikult suurt kautsjoni, sest peab Chauvini põgenemise tõenäosust eriti suureks, ja ka talle esitatud süüdistused on rasked.

Politseinikule eelmisel nädalal esitatud esialgne süüdistus kolmanda astme mõrvas on muutunud teise astme mõrvaks. Teise astme mõrva puhul on maksimumkaristuseks kuni 40 aastat vanglat – ehk 15 aastat rohkem, kui on kolmanda astme mõrva eest määratav maksimumkaristus.