Mehhikos on mürgise alkoholi joomise järel surnud 18 inimest

Veel 16 inimest viidi haiglasse ja on raskes seisundis.

Koroonaviiruse algusest on solkalkoholi tarbimise tõttu Mehhikos surnud rohkem kui sada inimest. Võimude teatel on koroonaviiruse epideemia toonud endaga kaasa ka õlle ning muude alkohoolsete jookide defitsiidi, mis on omakorda suurendanud ebakvaliteetse salaalkoholi tarbimist.