Malaisia võimud pidasid kinni 269 rohingjat ja leidsid rikutud paadi

Kui kaua rohingjad merel olid olnud ja kust nad oma teekonda alustasid ei ole avaldatud. Sajad tuhanded rohingjad pagesid Myanmarist sõjaväe vägivalla eest ning paljud elavad ülerahvastatud põgenikelaagreis Bangladeshis. Moslemienamusega Malaisia on olnud tavaline sihtpunkt paremat elu välismaal lubavate smugeldajate paatidele.

Malaisia ametnikud tahtsid paati tagasi suunata, kuid seda oli tahtlikult kahjustatud, nii et mootorit ei olnud võimalik parandada.

Malaisia võimude andmeil on maist saadik kinni peetud 396 inimest, kes üritasid ebaseaduslikult riiki pääseda. Kinni on võetud ta ka 108 laevakaptenit ja 11 arvatavat smugeldajat. Sama aja vältel on tagasi suunatud 22 paati 140 sisserändajaga. Põgenike rahvust ei ole täpsustatud.