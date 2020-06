Uus-Meremaa loobus politseipatrullide relvastamisest

Uus-Meremaa politsei tegutseb tavaliselt tulirelvadeta, kuid pärast 2019. aasta veresauna Christchurchis, milles hukkus 51 inimest, katsetati relvastatud patrulle.

Politsei märkis tollal, et riigi ajaloo rängim massitulistamine tähendab muudatust nende tegutsemiskeskkonnas ning nad peavad olema valmis lähetama kiiresti relvastatud korrakaitsjad kõrge riskiga sündmuspaikadesse.

Mitmed Uus-Meremaa kogukonnad, eelkõige maoorid, suhtusid sellesse sammu murelikult, väites, et just nemad satuvad kõige tõenäolisemalt silmitsi relvastatud politseinikega.

Roheliste erakonna maoori taustaga kaasesimees Marama Davidson ütles möödunud nädalal, et relvastatud patrullid panid teda kartma oma kahe poja julgeoleku pärast.

«Piisab kui heita pilk USA-le, et näha, kui vägivaldseks võivad asjad militariseeritud politsei puhul muutuda,» märkis ta avatud kirjas politseiülem Andrew Costerile.

«See puudutab iseäranis vähemusi ja värviliste kogukondi.»

Peaminister Jacinda Ardern lausus samuti, et on täiesti vastu politsei rutiinsele relvastamisele, kuigi väitis, et patrullid on teine asi.

Coster kinnitas teisipäeval, et relvastatud patrullidega ei jätkata. Tema sõnul võtsid korrakaitsjad kuulda ühiskonna tagasisidet.

«Testi käigus on ilmnenud, et relvastatud reageerimisrühmad ei vasta hästi korrakaitse laadile, mida uusmeremaalased ootavad,» sõnas ta.

Coster ütles, et on pühendunud sellele, et politsei jääks «üldiselt relvastamata» ja tegutseks avalikkuse toel.