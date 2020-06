Siberi kütuseleke saastab Arktika mageveejärve

«Kütus sattus Pjassinosse. See on umbes 70 kilomeetri pikkune suurepärane järv. Loomulikult on seal ka kala ja hea biosfäär. Aga vaat, kuidas see praeguse koormuse välja kannatab, ennustada ei saa. (...) Praegu on tähtis mitte lasta kütust levida Pjassina jõkke, mis sealt edasi põhja liigub. Arvan, et see on võimalik,» ütles Uss.