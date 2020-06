VIDEO ⟩ Aserbaidžaani politsei võis korraldada kättemaksuoperatsiooni

Kümnete politseinike osalusel toimunud reidi osas on aga avaldatud kahtlust, et tegu võis olla kättemaksuoperatsiooniga. Bakuu Yeni Yasamali naabruskonnas peeti ühes kortermajas eile varahommikul kinni 11 inimest. Siseministeerium andis välja avalduse, kus väitis, et kinnipeetavad olid päev varem politseinikke prügiga loopinud ajal, mil ametnikud pidasid parasjagu kinni koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reegleid rikkunud inimest.