Imaamid ja kogukonnajuhid tahavad nüüd rohkem moslemikalmistuid või lisaruumi juba olemasolevatel surnuaedadel. Üha enam usklikke soovib, et nad maetaks Itaalias, mitte kodumaal.

Milano Sesto mošee imaam Abdullah Tchina ütleb, et pandeemiaga seotud kannatusi süvendas sageli see, et pered ei leidnud matmispaika, sest linna kalmistutel ei ole moslemitele eraldatud osa.