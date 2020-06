Harvardi uurimus: koroonaviirus võis Wuhanis levida juba augustis

Samuti hakati augustis järsku Baidu otsingumootorist varasemaga võrreldes oluliselt rohkem otsima märksõnu «köha» ja «kõhulahtisus».Teadlased märkisid, et köha kohta informatsiooni otsimine võis langeda kokku gripihooajaga, kuid kõhulahtisus on sümptom, mida seostatakse koroonaviirusega.

Tunnistatakse, et võimatu on kinnitada nende märkide otsest seotust uue viirusega, kuna samal ajal algas Wuhanis ka gripihooaeg. Siiski võivad tõendid kinnitada varasemaid uurimistulemusi selle kohta, et viirus hakkas levima juba enne, kui see Huanani turult avastati. «Need leiud kinnitavad ka hüpoteesi, et viirus tekkis Lõuna-Hiinas looduslikult ja võis Wuhani nakkuskolde ajal juba ringelda,» seisis uurimuses.