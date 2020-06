India pealinnas oodatakse pea 20-kordset koroonanakkuste kasvu

India on leevendamas üleriigilisi piiranguid, et pehmendada uue koroonaviiruse laastavat mõju majandusele, kuid maailma suuruselt teise rahvaarvuga riigis on nakkus endiselt jõudsalt levimas. Riigis on kokku registreeritud umbes 270 000 nakatunut, mis on maailmas viies näitaja.

Viimase 24 tunni jooksul tuvastati pea 10 000 uut juhtumit, neist enim rahvarohketes hiidlinnades nagu Mumbai ja New Delhi.

New Delhi asepeaminister Manish Sisodia lausus pärast kriisikohtumist, et võimude hinnangul võib nakatunute hulk praeguselt 30 000-lt kasvada juuli lõpuks 550 000-ni.

«15. juuniks on 44 000 juhtumit, 30. juuniks 100 000 juhtumit ja 15. juuliks 225 000 juhtumit ning me peame vastavalt ette valmistama taristu,» lisas Sisodia.

Ta ütles, et umbes 20 miljoni elanikuga linn, kus haiglatega on kitsikus ja krematooriumid väidetavalt ülekoormatud, on vaja 80 000 haiglavoodit.