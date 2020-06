Malta jagab majanduse päästmiseks kodanikele vautšereid

Vautšerite jagamine on vaid üks osa Malta taaskäivitusplaanist, mis läheb valitsusele hinnanguliselt kokku maksma 900 miljonit eurot. Abela kinnitas pressikonverentsil, et meetmete rakendamiseks kasutatakse Malta enda vahendeid, mitte raha, mida võidakse Euroopa Liidu taastusfondist saada.

Päästepakett kannab nime «Parem homne» ja selle eesmärgiks on aidata saareriigi majandusel ja kodanikel Covid-19 mõjust taastuda. Näiteks langetatakse skeemi kohaselt kütusehindasid seitsme sendi võrra. Times of Malta teatel hakkab bensiiniliiter maksma 1,34 eurot ning diislikütus 1,21 eurot.

«Iga päev loeb. Me teeme need meetmed teatavaks praegu, et sisendada kindlustunnet tuleviku osas. Inimesed teavad, mis olukorras nad on, kõik saavad midagi,» sõnas peaminister.