Brasiilia valitsus taasalustas koroonaandmete avaldamist

Parempopulistliku presidendi Jair Bolsonaro valitsus peatas koroonaandmete avaldamise reedel, öeldes, et võtab kasutusele uue metoodika ja teeb igapäevaselt teatavaks ainult andmed surmajuhtumite kohta.

Ülemkohtu kohtunik Alexandre de Moraes otsustas esmaspäeval, et valitsus peab naasma vana formaadi juurde.

Brasiilia tervishoiuministeerium tegigi seda teisipäeval, andes teada, et viiruseohvrite arv tõusis 1272 võrra 38 406-ni. Brasiilia on sellega USA ja Suurbritannia järel kolmandal kohal.

Ministeerium ütles, et kinnitust leidnud nakatumiste arv on kerkinud 739 503-ni, millega Brasiilia on USA järel teisel kohal maailmas.