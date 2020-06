OTSEPILT ⟩ Prokuröri väitel tappis Palme end tunnistajana esitlenud Skandiamees

Prokurör Krister Petersson nimetas pressikonverentsi hakatuseks, et uurijad on jõudnud järeldusele, et Olof Palme mõrvas kahtlustatav on Stig Engström ehk Skandiamees, nagu teda meedias tuntakse.

Kuna Engström on surnud, tähendab see Peterssoni sõnul, et talle pole süüdistust võimalik esitada ning sellega Palme mõrva uurimine lõpetatakse.

Pressikonverentsil osalev uurimisjuht Hans Melander esialgu ei kinnitanud kuulujuttu, et mõrvarelv on leitud. Küll aga tõi ta välja, et kohtuekspertiisi labori hinnangul oleks igal juhul keeruline seostada mõrva käigus tulistatud kuule konkreetse relvaga, sest veretööst on möödunud nii palju aega ja praegu võib sama relv jätta kuulidele täiesti teistsuguseid jälgi kui enam kui kolme kümnendi eest.

Melanderi sõnul muutus Engström uurimisele huvutavaks sel ajal, kui Palme juhtumi võttis üle uus uurimisgrupp. 1999. aastal kokku pandud materjalidega tutvudes selgus, et seal käsitelti ühte inimest, kes ei sobitunud pilti ning kelle antud tunnistused ei klappinud teiste omadega.

Kuigi aastate jooksul on räägitud palju erinevatest vandenõudest Palme tapmiseks, siis juhtivprokurör Petersoni sõnul neile tõendust ei leitud.

«Aga seda pole võimalik täielikult kõrvale jätta, et ta oli osa suuremast konspiratsioonist, lausus Peterson siiski, viidates Engströmile.

Prokuröri ja uurimisjuhi kinnitusel oli mõrval palju tunnistajaid, kuid nende kirjeldused mõrvari välimusest on olnud lahknevad ja neid on mõjutanud meedias levinud info.

Küll aga kinnitasid mitmed tunnistajad, et mõrvaril oli seljas pikem jope või mantel. Mõned mainisid ka nokaga mütsti, üks tunnistaja märkas mõrvapaigast minema jooksnud mehe käes väiksemat kotti, mida too püüdis parasjagu sulgeda.

See kirjeldus vastab Stig Engströmile, kes sel õhtul kandis põlvini ulatuvat musta mantlit, nokaga mütsi, prille ja randmekotti.

Kuigi Engström väitis ise, et oli mõrvapaigal tunnistajana, siis ükski teine tunnistaja teda ei näinud, kirjeldas Peterson. Samuti väitis Engström toona, et vestles Olof Palme abikaasa Lisbetiga, kes kirjeldas talle mõrvarit, kuid Lisbet Palme eitas uurimise käigus, et oleks kellegi teistega peale politseinike mõrvarist rääkinud.

«Osa asju tema (Engströmi) enda käitumises sel õhtul sobivad sellega, kuidas meie arvates mõrva tegutses õhtu jooksul,» lausus Peterson.

Engström töötas Skandia kontoris umbes 50 meetri kaugusel Palme mõrvapaigast. Uksekaardi järgi lahkus ta majast kell 23.30, kui et kell oli minuti vale, lahkus ta tegelikult kell 23.19. Palme lasti maha kell 23.21.

Petersoni sõnul on ebaselge, mida ta seejärel tegi - keegi ei näinud teda ega vestelnud temaga -, kuid umbes kell 23.40 minutit hiljem pöördus ta tagasi Skandia kontorisse.

Prokurör Petersoni sõnul käitus Engström ka mõrvale järgnenud päeval kummaliselt. Ta pidi sõitma suusareisile, kuid selle asemel, et asju pakkida, nägi mees kõvasti vaeva, et nõuda Skandialt välja andmeid, mis kell ta uksekaardi järgi kontorist väljus.

Olof Palme mõrvaga tegelev juhtivprokurör Krister Petersson täna pressikonverentsil. FOTO: Kuvatõmmis pressikonverentsi ülekandest

Kogu uurimine on hõlmanud kokku 90 000 inimest ning läbi on viidud üle 10 000 ülekuulamise. Testlaskimisi on tehtud kokku 788 relvast.