OTSEPILT ⟩ Prokuröri väitel tappis Palme pikalt tähelepanu all olnud Skandiamees

Prokurör Krister Petersson nimetas pressikonverentsi hakatuseks, et uurijad on jõudnud järeldusele, et Olof Palme mõrvas kahtlustatav on Stig Engström ehk Skandiamees, nagu teda meedias tuntakse.

Kuna Engström on surnud, tähendab see Peterssoni sõnul, et talle pole süüdistust võimalik esitada ning sellega Palme mõrva uurimine lõpetatakse.

Kogu uurimine on hõlmanud kokku 90 000 inimest ning läbi on viidud üle 10 000 ülekuulamise.

Pressikonverentsil osalev uurimisjuht Hans Melander esialgu ei kinnitanud kuulujuttu, et mõrvarelv on leitud. Küll aga tõi ta välja, et kohtuekspertiisi labori hinnangul oleks igal juhul keeruline seostada mõrva käigus tulistatud kuule konkreetse relvaga, sest veretööst on möödunud nii palju aega ja praegu võib sama relv jätta kuulidele täiesti teistsuguseid jälgi kui enam kui kolme kümnendi eest.

Pressikonverents jätkub tõendusmaterjali esitamisega.