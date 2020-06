Prokuröri väitel tappis Palme varem tunnistajaks peetud Skandia-mees

Juhtivprokurör Krister Peterssoni sõnul on uurijad jõudnud järeldusele, et Olof Palme mõrvas Stig Engström ehk Skandia-mees, nagu teda meedias tuntakse.

Kuna Engström on surnud, tähendab see Peterssoni sõnul, et talle pole süüdistust võimalik esitada ning sellega Palme mõrva uurimine lõpetatakse.