Prokuröri väitel tappis Palme varem tunnistajaks peetud Skandiamees

Juhtivprokuröri Krister Peterssoni sõnul on uurijad jõudnud järeldusele, et Olof Palme mõrvas Stig Engström ehk Skandiamees, nagu teda meedias tuntakse.

Kuna Engström on surnud, tähendab see Peterssoni sõnul, et talle pole süüdistust võimalik esitada ning sellega Palme mõrva uurimine lõpetatakse.