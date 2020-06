USA õhujõud said esimese mustanahalise juhi

Hääletust juhtis harukordse sammuna asepresident Mike Pence, kes teeb seda tavaliselt vaid juhul, kui on vaja tema otsustavat häält. Kuid Browni kinnitamine tulemusega 98-0 ei olnud tasavägine. Pence nimetas seda hetke ajalooliseks.

Brown teenis viimati USA Vaikse ookeani piirkonna õhujõudude komandörina. Ta oli hävitajapiloot, kel on selja taga 2900 lennutundi, neist 130 lahingus.

Relvajõud on rassiliselt mitmekesisem kui riik keskmiselt. 2019. aastal oli tegevteenistuses afroameerikasi hinnanguliselt 17 protsenti, samas kui nende osakaal riigi elanikkonnas on 13 protsenti. Õhujõududes on musatanahalisi alla 15 protsendi.