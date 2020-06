«Tuulest viidud» kõrvaldati HBO Maxi voogedastusplatvormilt

1939. aastal valminud ja mitu Oscarit pälvinud Victor Flemingi linateos on valitud korduvalt kõigi aegade parimaks filmiks, kuid orjade ja kangelaslike orjapidajate elu kujutamisele selles on saanud viimasel ajal osaks kriitika.

««Tuulest viidud» on oma aja produkt, mis kujutab mõningaid etnilisi ja rassilisi eelarvamusi, mis on kahjuks olnud Ameerika ühiskonnas igapäevased,» ütles HBO Maxi pressiesindaja. «Need rassistlikud kirjeldused olid valed toona ja on valed ka täna, ja meile tundus, et hoida seda filmi nimekirjas ilma igasuguste selgituste ja hukkamõistuta oleks vastutustundetu.»