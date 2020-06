Politsei on praeguseks avastanud, et peamine kahtlusalune Christian Brückner rääkis tüdruku röövimisest, vägistamisest ja tapmisest veebivestluses ühele teisele pedofiilile. Julmur olla detailselt kirjeldanud oma soovi «püüda kinni midagi väikest ja seda mitu päeva kasutada», teatas Times. Brückner ei muretsenud ka tabamise pärast, öeldes, et asitõendid on hävitatud.