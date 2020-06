WTO toetas taas Austraalia neutraalseid suitsupakke

Kõik suitsupakid on Austraalias sestpeale rohelised, logota ja graafiliste tervisehoiatustega.

2014. aastal esitasid mitu riiki, nende seas tubaka suurtootjad Kuuba, Dominikaani Vabariik ja Honduras WTO-le eraldi hagid, öeldes, et Austraalia seadused kahjustavad nende äri.

WTO eksperdid leidsid neli aastat hiljem, et hagejad ei suutnud tõestada, et Austraalia meetmed on vastuolus rahvusvahelise õigusega või tõkestavad rahvusvahelist kaubandust.