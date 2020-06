Vene võimud pidasid kinni Norilski elektrijaama kolm töötajat

Ettevõtte juht Vladimir Potanin ütles president Vladimir Putinile, et ettevõte maksab puhastustööde eest, mis läheb hinnanguliselt maksma 146 miljonit dollarit.

Juhtumit uuriv Vene juurdluskomitee teatas, et on pidanud kinni elektrijaama direktori Pavel Smirnovi, samuti kaks inseneri, keda kahtlustatakse keskkonnakaitse reeglite rikkumises. Süüdimõistmise korral ähvardab neid kuni viis aastat vangistust.

Teisipäeval avaldatud materjalides väidab ettevõte, et kütusemahuti ehitati 1985. aastal ning et seda parandati 2017. ja 2018. aastal, mille järel läbis see ohutuskontrolli.