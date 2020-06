USA relvajõud hülgavad konföderatsiooni sümboleid

Gilday korraldus tuli samal päeval, mil Houstonis maeti politseivägivalla tõttu elu kaotanud mustanahaline George Floyd, kelle surma järel puhkesid rassismivastased meeleavaldused üle terve Ameerika. Paljud ameeriklased peavad konfoderatsiooni lippu orjuse ja pideva rassilise diskrimineerimise sümboliks. Mõnedes lõunaosariikides on see aga sümboliks, millega mälestatakse Ameerika kodusõjas hukkunuid.

AP teatel kannab 10 suuremat USA relvajõudude rajatist konföderatsiooni ohvitseride nime. Konföderatsiooni väejuhtide järgi on nimetatud näiteks Fort Benningi ja Fort Braggi sõjaväebaasid. Pole võimatu, et baaside nimed võivad lähiajal muutuda.

USA armee pressiesindaja sõnul on armeeminister Ryan McCarthy valmis avama parteiülese arutelu konföderatsioonivägede ohvitseride järgi nime saanud baaside ümbernimetamiseks.

Ajal, mil rassiküsimus on eriti teravalt päevakorral, võttis USA senat vastu otsuse nimetada kindral Charles Brown USA õhuväe ülemaks. Sellega saab Brownist esimene afroameeriklane, kes on juhtinud mõnda USA relvajõudude haru.

Brown teenis viimati USA Vaikse ookeani piirkonna õhujõudude ülemana. Ta oli hävitajapiloot, kel on selja taga 2900 lennutundi, neist 130 lahingus. Brown postitas reedel sotsiaalmeediasse video, milles kirjeldab kokkupuuteid rassiliste eelarvamustega ja raskusi valdavalt valgesse kogukonda sulandumisel.

«Ma mõtlen oma karjäärile õhuväes, kus olin sageli eskadrillis ainus afroameeriklane või vanemohvitserina ainus ruumis olev afroameeriklane,» kirjutas ta. Ametiajal lubas Brown pöörata rõhku just mitmekesisusele õhuväes.

AP teatel on mustanahalisi ohvitsere USA relvajõududes vaid üheksa protsenti, kokku on mustanahaliste osakaal umbes 19 protsenti. Mustanahalisi kindraleid on 71, neljatärnikindraleid vaid kaks.