Koroonaviirusesse nakatumiste arv USAs tõusis pärast piirangute leevendamist

Mai algul alustasid koroonaviirusest tingitud piirangute leevendamisega mitmed Ühendriikide osariigid. Juuni algusega on numbrid näidanud aga nakatumiste tõusu. John Hopkinsi ülikooli teadlane hoiatab, et kuigi numbrid pole märkimisväärsed, on uus laine siiski tulekul.