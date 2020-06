Bach: Tokyo olümpia korraldajad tahavad mänge lihtsustada

«Mõju on tohutu, nagu võite arvata. Kunagi varem pole juhtunud, et meil tuleb korraldada edasi lükatud olümpiamänge, seega puuduvad vajalikud joonised antud mammutliku ülesande jaoks, millega silmitsi seisame ning see kõik leiab aset äärmiselt keerulistes tingimustes praeguse jätkuva pandeemia ajal,» ütles Bach.

«Maailm on muutunud, sotsiaalselt, majanduslikult ja meditsiiniliselt. Me kavatseme ümber planeerida ja ümber positsioneerida mängude korraldust,» sõnas Mori.

«Varasemate mängude puhul oleme täheldanud, et mõnikord me planeerime üle ja tarbime vähem,» ütles Dubi pärast ROK-i juhtkonna koosolekut ajakirjanikele, märkides, et ühtegi varianti ei jäeta kaalumata ning et tulemus tuleb kahtlemata positiivne.