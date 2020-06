Trump seisab jõuliselt vastu väebaaside ümbernimetamise üleskutsele

Trumpi säutsule, mille eesmärk on säilitada baaside nimed nagu Põhja-Carolinas asuv Fort Bragg, andis kaalu juurde Valge Maja pressisekretäri Kayleigh McEnany otsus see ette lugeda ning anda koopiad sellest Valge Maja ajakirjanikele.

Kõne all on konkreetselt kümme baasi, mis austavad kodusõja kaotanud ja orjanduse säilitamise alalhoidmisele alla jäänud setsessionistliku Lõuna kindraleid. Teiste seas on sellised kuulsad baasid nagu Fort Bragg Põhja-Carolinas, Fort Hood Texases ja Fort Benning Georgia osariigis.

Rassismivastastest meeleavaldustest esile tõusnud raevu laine on võtnud fookusesse ka lõunaosariikide kodusõjakangelaste mälestusmärkide ja kujude eemaldamiseks. Lisaks on afroameeriklaste kaitseks korraldatud protestide sihtmärgiks võetud ka konföderatsiooni lipp ja viimati suisa maadeavastaja Christoph Kolumbuse kujude eemaldamise, kuna viimane avas Ameerika Euroopa asustajatele.

Kaitseminister Mark Esper viitas varem sel nädalal, et ta on vähemasti avatud erakondadeülesele arutelule baaside ümbernimetamise küsimuses.

Võidusõiduautode sarja korraldav NASCAR teatas samuti kolmapäeval, et keelustab konföderatsiooni lipud, sest need esindavad vastupidiseid väärtusi, mida nemad püüavad juurutada, nagu kõigi jaoks avatud ning kaasavat võistluste keskkonda.

«Saada väljaõpet baasides, mis on nimetatud nende järgi, kes haarasid relva Ühendriikide vastu ning õiguse eest orjastada teisi, see iroonia on möödapääsmatu,» kirjutas Petraeus teisipäeval väljaandes The Atlantic.