Austraalia peaminister nõuab rassismivastaste protestijate karistamist

Konservatiivist peaminister Scott Morrison vihastas liikumist Black Lives Matter (Mustad elud loevad) ka väitega, et Austraalias ei ole orjapidamist kunagi olnud.

Kümned tuhanded austraallased on avaldanud sel nädalal meelt süsteemse rassismi vastu kodumaal ja USA-s. Proteste kavatsetakse jätkata.

Massimeeleavalduste vastased nõuavad nende keelustamist tervishoiu huvides, mis aga on vallandanud vaidlused sõnavabaduse ja riigi koloniaalmineviku üle.

Black Lives Matter liikumine on leidnud Austraalias laialdast vastukaja, sest ka seal ollakse kimpus rassistliku minevikupärandiga.

Morrison ülistas usutluses Briti maadeavastajat kapten James Cooki ja väitis, et Austraalias ei ole orjust olnud.

Austraalia vanglates on aborigeenid tugevalt üleesindatud ja viimastel kümnenditel on vahi all surnud üle 400 põliselaniku.