Vene näitleja tappis joobes sõidukit juhtides inimese

Moskva prokuratuuri kõneisiku Ljudmila Nafjodova sõnul on Jefremovil keelatud kodust lahkuda, samuti on tal keelatud kasutada telefoni, internetti, postiteenust ning suhelda meedia ja kaaskodanikega, välja arvatud lähisugulased, advokaadid ja uurijad, vahendab RFE/RL.

9. juunil otsustas Moskva kohus, et Jefremov peab viibima 9. augustini koduarestis. Süüdimõistva otsuse korral ootab Jefremovit kuni 12 aasta pikkune vanglakaristus.

Vene riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin kutsus 9. juunil üles parlamendi korruptsioonivastast komisjoni juhtumit jälgima, et ennetada «uurimise võimalikku survestamist».

«Seadus on kõigi jaoks sama. Alkoholijoobes juhtimine on vastuvõetamatu. Kui see põhjustab surma, siis ükskõik, kes oli roolis, peab karistus olema sama - kuni 12 aastat vangistust,» sõnas Volodin.