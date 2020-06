Norra mošeetulistaja mõisteti 21 aastaks vangi

Kohtualune Philip Manshaus ei tunnistanud end tapmises ega terrorismis süüdi, vaid avaldas kahetsust, et ei suutnud rohkem kurja teha.

Süüdistaja Johan Øverberg leids, et Manshaus on äärmiselt ohtlik inimene, ja nõudis talle kõrgeimat karistusmäära.

Oslo ringkonnakohtu kohtunik Annika Lindström ütles, et Manshaus tahtis tappa nii palju moslemeid, kui võimalik, ja mošee põlema panna.

Manshaus uskus, et «Euroopat ründavad temast erineva etnilise päritoluga inimesed» ja et «valge rass on väljasuremise äärel», ütles kohtunik.