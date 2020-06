Eurosaadikud paluvad pühendumist ühenduse kaitsele

Sõjalise liikuvuse parandamise tegevuskava

2018. aastal avalikkusele tutvustatud sõjalise liikuvuse parandamise tegevuskavas oli kesksel kohal küsimus taristust.

Tõdeti, et taristupoliitika ja investeeringud peaksid olema suunatud tsiviil- ja sõjaliste vajaduste vahelise sünergia loomiseks. See tähendab, et ühenduse transpordivõrk peaks sobima ka sõjaliseks kasutamiseks.

Tegevuskava tutvustades öeldi, et komisjon kaalub võimalust anda täiendavat rahalist toetust sellistele projektidele, mis on prioriteetsed sõjalise liikuvuse parandamise jaoks ühenduses.

«Rahu hoidmine ja meie kodanike julgeoleku tagamine on Euroopa Liidu esmane ülesanne,» ütles tegevuskava kohta 2018. aastal Federica Mogherini, EL-i tollane välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

«Sõjalise liikuvuse lihtsustamine ELis võimaldab tegeleda tulemuslikumalt kriisiennetusega, tõhustada operatsioone ja esile kerkivatele probleemidele kiiremini reageerida,» lisas ta.