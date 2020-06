EL süüdistab Venemaad ja Hiinat Covid-19 valekampaaniates

«Välisjõud ja teatud kolmandad riigid, eriti Venemaa ja Hiina, on tegelenud suunatud mõjuoperatsioonidega ja desinformatsioonikampaaniatega ELis, selle lähikonnas ja ülemaailmselt,» lausus Euroopa Komisjon avalduses.

ELi eksperdid märkisid dokumendis, et nad on tuvastanud sotsiaalmeediaplatvormides suure laine tervishoiualaseid pettusi, valeväiteid, internetipettusi, vihakõnet ja Covid-19 vandenõuteooriaid. Samuti on märgatud välisjõudude katseid sekkuda ELi siseküsimustesse.