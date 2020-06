WHO hoiatas pandeemia kiirenemise eest Aafrikas

WHO teatel registreeriti maailmajaos esimesed 100 000 Covid-19 nakkust 98 päevaga. 200 000 nakkuseni jõuti aga vaid 18 päevaga.

Enam kui pooltes Aafrika 54 riigis pole nakkuse allikat enam võimalik tuvastada ja see on «tõsiseks» probleemiks, ütles WHO Aafrika juht Matshidiso Moeti.