ICC taunis USA otsust sanktsioonide kohta

«President O-Gon Kwon lükkab tagasi ICC vastu kehtestatud meetmed nimetades neid enneolematuteks ja tõdedes, et need õõnestavad meie ühist püüdlust võidelda karistamatuse vastu ja tagada vastutus massiliste julmuste eest,» kirjutati kohtu teadaandes.

«Kindlasti on see tõsise mure allikas, kuna me oleme Euroopa Liiduna Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kindlad toetajad,» ütles Borrell ajakirjanikele.