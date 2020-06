Euroopa Komisjon tahab Covid-19 vaktsiine ette ära osta

Komisjon soovib maksta kuni kuue potentsiaalse vaktsiini eest ja sõlmida lepingud, mille alusel tootjad on kohustatud tagama soovitud doosid, kui vaktsiin saadavaks muutub.

Selleks nõusoleku saamiseks peavad ELi tervishoiuministrid täna videokonverentsi. Komisjoni kiiresti visandatud plaani taga on kartus, et vaktsiini väljatöötamisel ei jätku kõikidele Euroopa Liidu riikidele piisavalt vaktsiine, vahendab Euractiv.

Sisuliselt on laual kõikide sel aastal kliiniliste katseteni jõudvate vaktsiinide ostmise kaalumine. Valikust jäävad välja need, mis on toodetud ainult Ameerika Ühendriikides, sest Washington on andnud mõista, et ei luba vaktsiinide müüki välismaale enne, kui nende enda nõudlus on rahuldatud.

Küll aga on Komisjoni sõnul võimalik vaktsiine osta USA firmadelt, mille tootmispinnad asuvad Euroopas. Küsimusele, millised ettevõtted ei kvalifitseeru ELi lepingutele, vastas üks Komisjoni ametnik, et seda on veel vara öelda.

Uus plaan annaks kindlust ka ravimifirmadele, mis võivad kanda suuri kahjusid, kui vaktsiin ei osutu edukaks.

«Me maksame ette märkimisväärse osa investeeringust, mida on vaja [tootmiseks], saades vastu kinnituse, et ravimitootja on kohustatud andma meile vaktsiini, kui see muutub kättesaadavaks,» lausus ametnik.

Ostulepinguid plaanitakse rahastada ELi kriisifondist, millel on praegu 2,4 miljardi euro suurune eelarve.

Ametniku sõnul võivad ELi liikide valitsused, mis peavad ravimifirmadega omal käel läbirääkimisi, anda lisaraha. Pole veel selge, kas plaan saab ELi liikmesriikide heakskiidu.

Kavakohaselt lõdvendaks Komisjon ajutiselt vaktsiinide väljatöötamiseks ka regulatsioone, mis puudutavad geneetiliselt muundatud organismide kasutamist vaktsiinides.