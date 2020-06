Tööta jäänud ELi tõlgid asusid protestima

Covid-19 pandeemia on mõjunud laastavalt Euroopa institutsioonide 1200 tõlgile. Paljud neist on jäänud majandusliku toeta ja Euroopa Komisjon ei ole suutnud leida olukorrale toimivat lahendust, vahendab Euractiv.

Euroopa institutsioonid on öelnud, et tõlkidega ollakse dialoogis. Läbirääkimisi juhatav tõlkide delegatsioon sellega aga ei nõustu.

Olukorrale tähelepanu juhtimiseks korraldasid 48 vabakutselist tõlki kolmapäeval Brüsselis Schumani ringi juures meeleavalduse.

Meeleavaldajate hulk oli sümboolne. Esimesel meeleavaldusel 3. juunil osales 24 tõlki, hoides silti kirjaga «solidaarsus» kõigis 24 ametlikus Euroopa Liidu keeles. Nüüd oli meeleavaldajaid kaks korda rohkem.

ELi institutsioonide liikmetena maksavad nad makse ELile. Kuid ELi alla kuulumine ei taga neile riiklikke tugiteenuseid või sotsiaalkindlustust töö kaotamise korral.

4. juunil antud intervjuus kordas töö- ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit, et «kedagi ei jäeta maha» ning kuulutas, et Komisjon astub vajalikke samme.

Tõlkide esindajad aga märgivad, et ei näe institutsioonidega mingit dialoogi. Kolmandal ja viimasel läbirääkimiste päeval 26. mail tegi Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament esimese ja seni viimase pakkumise.

Välja pakutud «kergenduspaketis» pakutakse tõlkidele 1300 euro väärtuses töölepinguid. Selle summa saaks kätte ettemaksuna ja pakett vastaks umbes kolme-nelja päeva töömahule. Pakkumine tehti ilma delegatsiooniga eelnevalt nõu pidamata.

Ühe tõlgi sõnul ei saa institutsioonide lähenemist kuidagi nimetada «ühiskondlikuks dialoogiks». Rohkem kui 400 eksperti on väljendanud pakkumise suhtes rahulolematust ja nimetanud seda alandavaks.

Euroopa institutsioonid on vabakutseliste tõlkide suurim tööandja ja pakkunud alalist töökohta viimased kümme aastat.

Olukorra muudab veelgi kummalisemaks see, et ELi institutsioonid julgustavad vabakutselisi tõlke kolima kodumaalt Belgiasse ning pakuvad pikaajalisi töölepinguid vaid neile, kes elavad Brüsselis. Väidetavalt on selle eesmärk reisikulude vähendamine.

Ühe tõlgi sõnul on Euroopa institutsioonid avalikud ja mitte eratööandjad ja kannavad seetõttu ühiskondlikku vastutust. Ta lisas, et usaldus tõlkide ja tööandja vahel on murtud.

Euroopa institutsioonid tegid sel teemal viimase avalduse 8. juuni pressikonverentsil. Komisjoni kõneisik lausus, et Komisjon on teadlik Covid-19 pandeemia mõjudest vabakutselistele tõlkidele ja probleemist, et kohtumised on tühistatud.