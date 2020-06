USA vabastas Ukrainale mõeldud sõjalise abi

Pentagon teatas, et 250 miljonit dollarit suunatakse väljaõppesse, varustusse ja nõuandvasse tegevusse, et toetada Ukraina võimekust end tõhusamalt Vene agressiooni vastu kaitsta, vahendab RFE/RL.

USA kaitseministeerium lisas avalduses, et sõjaline abi kinnitab pikaajalist kaitsesuhet Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel, märkides ühtlasi, et riik on kriitilise tähtsusega eesliinipartner strateegilises võitluses Venemaaga.