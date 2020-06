Kitsikusest küllusesse: Prantsusmaal on järsku üle 40 miljonit maski

Kuna Covid-19 kriisi kõrghetkel valitses Prantsusmaal tõsine puudus isikukaitsevahenditest, hakkasid umbes 400 tekstiiliettevõtet õmblema tavapärase toodangu asemel näokatteid ja nii on jõutud kitsikusest korralikku üleküllusesse. See on jätnud niigi juba rahalistes raskustes firmad uude hätta.

«Kui epideemia järele annab, jääb neile kätte suur varu maske ja kasutamata kangast,» teatas tekstiilitööstuse ettevõtete liit (UIT). «Seejuures on nende tavaline tegevus, mis on äärmiselt sõltuv kriisist sügavalt mõjutatud sektoritest (lennundus, autotööstus, hotellid ja restoranid, rõivatöötsust, ürituste korraldamine), taas toimima hakkamisel raskustes.»

Seepärast ongi tekstiilitööstuste liit nüüd esitanud Prantsusmaa valitsusele üleskutse arvata üle jäänud maskid riigi varudesse võimaliku tulevase epideemia puhuks ning tunnustada nii tööstureid, kes korraldasid oma tegevuse võimude palvel kiiresti ringi.

Prantsusmaal toodetud maskide süsiniku jalajälg on palju väiksem kui neil, mis on imporditud maailma teisest otsast.

Ühtlasi rõhutas liit, et näomaskid on vastupidavad ega aegu ning nende kasutamise kulu on palju väiksem kui ühekordsetel maskidel, vahendas Euronews.

Osa ettevõtteid tõi välja sellegi, et Prantsusmaal toodetud maskide süsiniku jalajälg on palju väiksem kui neil, mis on imporditud maailma teisest otsast.

Ettevõtjate palvele vastates kutsus Prantsusmaa majandusministeeriumi kantsler Agnès Pannier-Runacher riigi firmasid ostma oma töötajatele pestavaid ja taaskasutatavaid maske, selmet puukida ühekordseid Hiinast hangitud maske.

Prantsusmaa, kus Covid-19 on nõudnud üle 29 000 inimelu, on üks koroonaviiruse pandeemias enim kannatada saanud riike. Vaid Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Suurbritannias ja Itaalias on uus viirus nõudnud rohkem inimelusid.

Riik hakkas piiranguid ettevaatlikult leevendama 11. mail ning kuna see nakatumiste kasvu ei suurendanud, lubas juuni alguses lahti teha ka enamiku poode, baare, restorane ning vaatamisväärsusi. Endiselt pole Prantsusmaal lubatud suuremad rahvakogunemised kui kümme inimest.

Näomaskide kasutamine on kohustuslik ühistranspordis ning neid peavad pruukima ka keskkooli õpetajad ja õpilased. Samas julgustatakse kõiki kandma maski avalikus kohas, kus distantsi hoidmine teiste inimestega pole võimalik.

Saksamaa töömajanduse instituut kirjutas oma kodulehel avaldatud uurimuses, et riigis esimesena maskide kasutamise kohustuslikuks muutnud Jena linnas kahanes nakatumine esimesel 20 päeval pärast otsuse langetamist enam kui veerandi võrra ning rohkem kui poole võrra 60-aastaste ja vanemate inimeste seas.

Näomaski kasutamine on mitmel pool Euroopas ühistranspordis ja avalikes asutustes, näiteks poodides, kohustuslik. Teiste seas muutis aprilli lõpus maski kandmise kohustuslikuks Euroopa Parlament, kus see peab ees olema kõigis saadikutel ja töötajatel.