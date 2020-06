Itaalia prokurörid kuulasid valitsusjuhi üle seoses koroonakriisiga

Itaalia on üks COVID-19 nakkuste ja surmade poolest üks ohvriterohkemaid riike maailmas, kokku registreeriti riigis 34 000 koroonasurma, neist enamik riigi põhjaosas.

Tervishoiueksperdid on öelnud, et kui piirkond oleks karantiini pandud, oleks säästetud palju inimelusid.

Prokuratuuri meeskond kohtus juba Lombardia kõrgemate ametnikega, kes ütlesid, et piirkondade sulgemise otsused langetab Rooma.

Peaminister Conte vastas, et regioonidel oli täielik õigus otsustada teatud piirkondade sulgemise üle, kus viirus veebruari lõpul ja märtsis levima hakkas.

Neljapäeval ütles Conte, et tervitab Bergamo algatatud uurimist ja pole «üldse mures».

«Kõik uurimised on teretulnud. Kodanikel on õigus teada ja meil on õigus vastata.»