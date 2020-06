Briti UKTV eemaldas Fawlty Towersi episoodi väidetava rassismi tõttu

BBC-le kuuluv UKTV kinnitas reedel, et võtab ajutiselt maha 1975. aastast pärineva Fawlty Towersi episoodi «The Germans» («Sakslased»).

Otsuse taga on laialdased rassismivastased meeleavaldused, mis said alguse, kui valgenahaline politseinik tappis USA-s Minneapolise linnas mustanahalise George Floydi, vajutades üheksa minuti vältel põlvega tema kaelale.

Meeleavalduste käigus on muuhulgas nõutud orjakaubitsejate ja teiste imperalismi ning rassismiga seotud ajalooliste tegelaste monumentide likvideerimist.

Kõnealuses episoodis on näha hotelliomanik Basil Fawltyt ehmunult tagasi hüppamas, kui talle läheneb haiglas – kus tema kaasa Sybil on sissekasvanud varbaküüne tõttu operatsioonil – mustanahaline mees. Basil rahuneb, kui selgub, et mees on arst.

Fawlty, keda mängib Monty Pythonist tuntud John Cleese, teeb hiljem peapõrutuse all kannatades hotelli tulnud saksa turistide ees ka Preisi marssi.

Suuremat pahameelt põhjustab aga hoopis stseen, kus hotelli pikaaegne elanik, vanaätist major, Lääne-India ja India kriketimeeskondadest rääkides sügavalt rassistliku kõnepruuki kasutab.

«Antud episood sisaldab rassistlikke solvanguid, seega võtame me selle ülevaatamiseks maha,» ütles UKTV pressiesindaja. «Me vaatame vanemat sisu regulaarselt üle, tagamaks, et see vastab publiku ootustele, ja oleme eriti teadlikud käibelt läinud kõnepruugi mõjust.»

Pressiesindaja sõnul tahab firma võimaluste kaalumiseks aega võtta. Platvormil on teisigi sarju mille külge on poogitud kas hoiatusi või mille sisu on kärbitud.

Episood on endiselt kättesaadav Netflixis ja pooleldi BBC-le kuuluvas Britboxis, kus sellele pole lisatud hoiatusi ega tehtud kärpeid.

Cleese kritiseeris otsust ja ütles, et need kes ei näe seda episoodi rassismi kriitikana on lollid.

Major oli vana fossiil aastakümnete tagusest ajast ja sari heitis tema tagurlike vaadete üle nalja, ütles Cleese Austraalia ajalehele The Age.

Samal ajal avaldas ta toetust protestiliikumise «Mustad elud loevad» eesmärkidele.