Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Vivian Loonela

5. Milles seisneb teie praegune töö?

Komisjoni uus president Ursula von der Leyen asus oma ametisse möödunud detsembris ja sellest ajast olen olnud komisjoni roheleppe juhtiv kõneisik.

Rohelepe kätkeb endas kõiki erinevaid poliitikavaldkondi, mis aitavad kaasa sellele, et aastaks 2050 oleks EL kliimaneutraalne, st ei eritaks rohkem kasvuhoonegaase, kui jaksab absorbeerida.

Minu tööks on selgitada pressile komisjoni ettepanekuid ja vastutada oma tiimiga komisjoni kommunikatsiooni eest roheleppe valdkondades.

6. Kuidas on koroonakriis teie töö- ja elukorraldust muutnud?

Alates märtsi keskpaigast on minu uus elurütm olnud selline, et üks nädal komisjoni peamajas kontoris tööl ja siis nädal kodutööl. Arvestades, et mu ameti sisu on paljuski suhtlemine, on tavapärased kohtumised asendunud telefonikõnede ja e-kirjadega, mis tööd muidugi kergemaks ei tee.

Suur muutus oli ka kodukooliga kohanemine, nüüdseks on lapsed küll kooli tagasi lubatud.

Negatiivsena peab välja tooma reiside ärajäämise – ma käin tavaliselt umbes korra kuus Eestis, aga nüüd on sellega väga pikk vahe sisse tulnud.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

See, et elu nõnda mõneks ajaks pausile jäi, oli küll ainulaadne kogemus, suurim avastus oligi, et ka nii on võimalik! Vaikus linnas, kodune olemine, tarbimise vähenemine on käinud käsikäes Belgia läbi aegade kõige päikeselisema kevadega, mis aitas moraali kõrgel hoida.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?

Isiklikult muidugi loodan, et kõik mu lähedased ja sõbrad tervena püsiks.

Tööalaselt on suurim mure selles, et ELis on riigid ja inimesed koroonakriisi järelmitega päris erinevalt pihta saanud ja kuidas tagada, et kriisist taastumine oleks võimalikult ühtlane, et EL põhimõtted ja tegevusalused ei kannataks.

Euroopa Komisjon esitas mai lõpul oma eelarveettepaneku, mis loodetavasti liikmesriikide poolt enne sügist heaks kiidetakse. Selle eesmärk on aidata kõiki liikmesriike, sest kõik on viiruse all kannatanud.

Rohkem muidugi neid riike, kes majanduslikel või meditsiinilistel põhjustel kõige rohkem pihta said, aga teha seda nii, et see oleks tulevikukindel, et kõik investeeringud, mida nüüd tehakse, oleksid investeeringud tulevikku – selle jaoks on põhitingimus, et nad oleksid nii rohelised kui ka arvestaks digitaliseerimise vajadustega.

9. Nimetage kolm Eesti asja, millest te Brüsselis enim puudust tunnete?

Mu vanemad ja Eesti sõbrad, meri ja see, kui kerge on Eestis asju ajada.

10. Nimetage kolm Brüsseli asja, millest te Eestis elades enim puudust tunneksite?