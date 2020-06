Pekingis kehtestati uue nakkuskolde tõttu mitmes piirkonnas liikumiskeeld

Kokku on praeguste andmete järgi tuvastatud kuus uut nakkusjuhtumit. Oma kodudest on keelatud lahkuda 11 elamukompleksis Pekingi Fengtai rajoonis lähedalasuva lihaturuga seotud juhtumite tuvastamise tõttu, ütlesid linnavõimud pressikonverentsil.

Uus koroonaviirus tuvastati detsembris Kesk-Hiinas Wuhani linnas. Hiina sai epideemia kontrolli alla karmide liikumiskeeldude abil, mis on praeguseks nakkuste vähenemise tõttu valdavalt tühistatud. Enamik viimastel kuudel tuvastatud nakkusi on avastatud välismaal elavatel hiinlastel, kes on saabunud koju.