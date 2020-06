Trump: kägistamisvõtte kontseptsioon näib süütu ja täiuslik

Trumpi hinnangul tuleb võtte kasutamisel olla siiski ettevaatlik. Ta tõdes, et üldiselt on hea, kui selle kasutamine lõpetatakse.

Paljudes Ühendriikide linnades on viimasel ajal püütud keelata kägistamisvõtte kasutamine politseitöös. Selle taustal on meeleavaldajate nõudmised politseivägivalla ja süsteemse rassismi väljajuurimiseks.

Trump märkis Fox Newsile, et politsei peaks vältima võtte kasutamist, kuid nimetas siiski erandlikke olukordi, kus selle kasutamine võiks olla võimalik.

«Mulle ei meeldi kägistamisvõtted,» lausus Trump usutluses. «Kuid mõnikord, kui sa kellegagi kakled, on see keeruline,» jätkas ta.

Tema hinnangul mõjutab kägistamisvõtte lubatavust muu hulgas see, kas kaklus käib üks-ühe vastu või osaleb selles rohkem inimesi. President rõhutas, et asi on jõus, millega sa seda rakendad.